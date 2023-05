Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Hainfelder Schwestern sind derzeit dabei, das Gasthaus Zum Adler in Klingenmünster zu neuem Leben zu erwecken. Auf den Tellern sollen hauptsächlich regionale Speisen serviert werden. Verfeinert mit einer Prise lateinamerikanischer Würze.

In der traditionsreichen Wirtschaft „Gasthaus zum Adler“ an der Weinstraße in Klingenmünster sollen nach jahrelangen Umbauarbeiten wieder Gäste verwöhnt werden. In einem