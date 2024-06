Es ist ein Schock: Im Alter von 37 Jahren ist der Pfarrer der katholischen Pfarrei Heilige Edith Stein in Bad Bergzabern, Dominik Schindler, völlig unerwartet verstorben. Am Samstag erlag er einem Herzinfarkt.

Vor wenigen Monaten hatte Dominik Schindler seine neue Pfarrstelle angetreten. September 2023 war er auf Pfarrer Bernd Höckelsberger gefolgt.

Kita-Leiterin ist schockiert

Am 5. Juni dieses Jahres nahm er putzmunter und fröhlich an einem Pressetermin mit der RHEINPFALZ im Außengelände der Kita St. Martin in Bad Bergzabern teil, die direkt an „sein“ Pfarrhaus und den Pfarrgarten grenzt. Anlass war die Übergabe von zwei Holzpferden, die die Lions gespendet hatten. Dominik Schindler war bei dem Termin fröhlich und offen. Er freute sich sichtlich über die Spende. Und über seine Tomaten, die er im Pfarrgarten gepflanzt hatte und bei denen er auf reiche Ernte hoffte.

„Es ist ganz schwer zu begreifen. Er war jede Woche bei uns in der Kita, auch in den Kitas in Kapsweyer und Steinfeld, und hat sich sehr viel Zeit für die Kinder genommen“, erzählt Sabrina Müller-Molinet, Leiterin der Kita St. Martin. Auch bei der 72-Stunden-Aktion im März im Außengelände der Kita hat er mit seinen mehr als 20 Messdienern teilgenommen. Hochbeete wurden gebaut und bepflanzt, Sitzgelegenheiten restauriert und Bäume gesetzt. „Pfarrer Schindler ist meist dabei gewesen. Er war allen gegenüber offen, und immer, wenn er nach Hause kam und die Kinder draußen waren, hat er sich Zeit für einen Plausch genommen“, so die Leiterin, die es nicht begreifen kann, dass ein so junger Mensch gehen musste. Eine Rebe im Pfarrgarten habe er so gepflanzt, dass sie in den Kita-Garten wachse, zum Naschen für die Kinder, wenn sie Trauben trägt.

Studium in Saarbrücken und München

Begreifen kann den Tod von Pfarrer Schindler auch Klaus Haas nicht. Der Kurdirektor im Ruhestand war als Lions-Mitglied bei dem besagten Pressetermin in der Kita ebenfalls dabei. „Es hat mich sehr geschockt. Wir haben ihn auch persönlich bei uns zu Hause kennengelernt“, sagt Haas. Denn auf seine Bitte, den neuen Pfarrer kennenlernen zu wollen, habe Dominik Schindler sich sofort auf einen Termin und einen Austausch bei Kaffee und Kuchen im Hause Haas eingelassen. „Im Oktober wollte er bei den Lions einen Vortrag über Tradition und Moderne in der katholischen Kirche halten, der Termin stand schon“, erzählt Haas, der in diesem Jahr 90 Jahre alt wird.

Dominik Schindler wurde 1986 in Homburg geboren. Er studierte bis 2012 an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken mit der Fächerkombination Katholische Theologie und Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft mit Erziehungswissenschaften für das Lehramt an Gymnasien. Theologie studierte er an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. 2016 war seine Weihe zum Diakon, die Priesterweihe empfing er 2017 im Dom zu Speyer. Seine erste Kaplanstelle erhielt der promovierte Theologe in der Pfarrei Heiliger Martin in Kaiserslautern.

Info

In allen Kirchen der Pfarrei Heilige Edith Stein werden ab Dienstag Kondolenzbücher ausliegen. Am Mittwochabend ist für 18 Uhr ein Gedenkgottesdienst in der Kirche St. Gallus in Birkenhördt geplant. Am Donnerstag gibt es in der Martinskirche Bad Bergzabern um 18 Uhr ein Rosenkranzgebet, an selber Stelle findet am Sonntag, 23. Juni, um 10.30 Uhr ein Gedenkgottesdienst statt. Die Beerdigung ist am Freitag, 21. Juni, in Homburg-Erbach. Das Requiem beginnt um 11 Uhr in der Kirche Maria vom Frieden, die Beisetzung findet um 13 Uhr auf dem Friedhof (Grünewaldstraße 64) statt.