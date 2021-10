Bis Ende des Jahres soll im nördlichen Bereich des Friedhofs in Kleinfischlingen ein schattenspendender Baum gepflanzt werden, der ringsum von einer Sitzbank umgeben sein soll.Das kündigt Ortsbürgermeisterin Regina von Nida gegenüber der RHEINPFALZ an. Auf der Fläche stand in der Vergangenheit eine Zypresse, die aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden musste. Zwischenzeitlich war überlegt worden, an deren Stelle einen Pavillon aufzustellen. Schließlich würde zu Trauerfeiern auf mobile Anlagen zurückgegriffen. Eine Leichenhalle kann die Gemeinde als Treffpunkt zu solchen Anlässen nicht vorweisen. Letztlich hat sich die Gemeinde für eine Neupflanzung und Sitzmöglichkeit ausgesprochen. „Wir müssen uns aber noch auf die Baumart verständigen“, berichtet von Nida.