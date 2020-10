Zur Verbesserung der Verkehrssituation in Ingenheim soll an der Einmündung Schellgasse/Obergasse eine Grenzmarkierung in Form einer Zickzack-Linie aufgebracht werden. Der Verkehrsversuch ist auf zwölf Monate begrenzt, danach will sich der Gemeinderat festlegen. Zudem schafft die Gemeinde fünf Tempo-Anzeigetafeln zum Gesamtpreis von rund 10.000 Euro an. Diese trügen dazu bei, die Geschwindigkeit der Autofahrer zu reduzieren, sagt Ortsbürgermeister Dietmar Pfister. Die Tafeln werden mit Sonnenenergie betrieben und können an verschiedenen Standorten aufgestellt werden.