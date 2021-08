Die ersten Urlaubspakete sind geschnürt. Und Juliane Bohrer vom Woll- und Stoffgeschäft „Julaine“ in Bad Bergzabern hat sie organisiert. Es handelt sich um Rundum-Pakete für Familien mit Kindern, die Opfer der Flut geworden sind. Ihnen soll eine kleine Verschnaufpause in oder im Umkreis von Bad Bergzabern ermöglicht werden. Ein kostenfreier Erholungsurlaub in der Südpfalz mit Unterkunft, Essen und Freizeitangeboten. Weitere Spenden in Form von Übernachtungs- oder Essensgutscheinen und Freizeitangeboten sind willkommen. Familien aus dem Katastrophengebiet, die Urlaub machen wollen und Menschen aus der Südpfalz, die dazu einen Beitrag leisten möchten, können sich bei info@julaine.de melden.