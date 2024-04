Jede Saison gibt es in den Kühltheken der Eisdielen neue Sorten zu entdecken. Veganes ist weiterhin gefragt. Der Trend nach dem „gesundem Süßen“ geht sogar noch weiter.

Bei den steigenden Temperaturen sind bei der Palatina Eismanufaktur in Rhodt die Frühlingssorten hoch im Kurs. Die Geschmacksrichtungen „Weiße Mandel“, „Macadamia“ oder ganz besonders das „Relaxeis“ – mit Lavendel und Heidelbeere – sind laut Inhaber Jan Reither nachgefragt. „Zum Sommer hin stehen dann vor allem ganz erfrischende Sorten wie Summerbreeze, bestehend aus Zitrone-Limette-Minze und Basilikum, im Fokus. Dauerbrenner sind auch immer Pistazie und indische Mango“, so Reither.

In etwa drei Wochen eröffnet Palatinaeis eine weitere Filiale in Landau, wo auch die Produktion ist. Bis dahin gibt es eine Kugel Schleckvergnügen für 1,70 Euro zum Mitnehmen in der Rhodt Weinstraße. Im Café finden etwa 40 Gäste Platz und noch mal 30 bis 40 im Außenbereich. Nach wie vor stark nachgefragt sind laut Eisdielenbesitzer auch die veganen Eissorten.

Vegan und glutenfrei

Das bestätigt Viktoria-Theresa Wichtler von der Eismanufaktur Bechtolina in Bad Bergzabern. Neben veganem sei auch glutenfreies Eis nachgefragt. Und: „Es gibt immer mehr Eis, das komplett ohne künstliche Aroma- und Farbstoffe hergestellt wird. So wie unsere Sorte Limette beispielsweise“, sagt sie und führt das auf ein geändertes Bewusstsein der Verbraucher und Verbraucherinnen zurück.

Bechtolina produziert unter anderem Basisstoffe für Eis und beliefert damit die Gastronomie in der ganzen Welt. Neue Geschmacksrichtungen in Bad Bergzabern sind in dieser Saison Kefir-Mango, Himbeer-Biskuit-Rolle und Espresso-Espuma. „Wir produzieren 150 Eissorten, davon 36 täglich frisch“, so Wichtler weiter. Eine Kugel kostet in diesem Jahr 1,20 Euro. Wenn das Geschäft nicht geöffnet ist, können sich Schleckermäuler an mittlerweile drei Eisautomaten vor dem Laden in der Landauer Straße bedienen. Ein vierter, der dann mit Getränken wie Softdrinks und den selbst gemachten Likören bestückt sein wird, folgt demnächst.

Verkaufsschlager: Spaghettieis

1,50 Euro kostet eine Kugel Eis bei Eiscafé Waffelino in der Landauer Ostbahnstraße. Besonders beliebt ist dort das Spaghettieis, aber auch die Geschmacksrichtungen „salziges Karamell“ und Cookie werden gut verkauft. In dem Laden von Inhaberin Diana Ali gibt es zwischen 30 und 35 verschiedene Eissorten, von denen täglich 20 in der Kühltheke auf die Kundschaft warten. „Neu sind in dieser Saison die Geschmacksrichtungen Lotus, ein orientalisch angehauchte Rosenwasser- und Bounty-Eis“, heißt es. Und auch bei Waffelino sind die veganen Eissorten nach wie vor nachgefragt.