„Guten Morgen Bernd“, begrüßen die Kinder der Kita Pumuckel in Vorderweidenthal Bernd Feldner. Der 67-jährige Bäckermeister ist einmal pro Woche in der Einrichtung zu Gast. Für eine besondere Unterrichtsstunde, die landesweit einzigartig ist.

Bei seinem jüngsten Besuch in der Kita Pumuckel in Vorderweidenthal hat Bernd Feldner Schalen mit Lebensmitteln mitgebracht. Zehn Mädchen und Jungen sitzen gespannt um den Tisch. Sie sehen, riechen, fühlen und schmecken, was ihr Gast auftischt.

„Noch nix sage“, mahnt Feldner. Aber er weiß, dass das kaum klappt. „Das ist Zucker“, ruft schon das erste Kind. Dass der Kakao bitter ist, schmecken alle. Die Muskatnuss zu erkennen und zu benennen, ist schon etwas schwieriger. „Bääh“, heißt es spontan von Hanna, Adil, Mia, Maxin und den anderen Kindern, als sie eine Schale mit weißem Pulver vor sich haben. Darin befindet sich Kartoffelmehl. Wem das nicht schmeckt, der ruft: „Ich will noch mal Puderzucker.“ Bei der Vanillestange, die in Zucker eingelegt ist, wird es dann schwer für die Kleinen. Aber jetzt wissen sie, dass man damit Vanillezucker selbst herstellen kann.

„Begeisterung als Motivation“

Wie erkennt man verschiedene Mehlsorten, die gleich oder zumindest ähnlich aussehen? Das Mehl wird zwischen zwei Teigschaber gepresst, in eine Schüssel mit Wasser getunkt, und schon ändert sich die Farbe in hell und dunkel, also Roggen- und Weizenmehl. Die Vorführung beeindruckt die Kinder.

„Ich spüre die Begeisterung, das motiviert mich“, sagt Bernd Feldner aus Billigheim-Ingenheim. Er ist in Vorderweidenthal aufgewachsen und schon seit rund 50 Jahren Mitglied im Sportverein. In dritter Generation der Familie Feldner. Er war im Vorstand vertreten und ist seit zwölf Jahren Ehrenamtsbeauftragter. In die Kita in Vorderweidenthal kommt er seit elf Jahren, und zwar aus gutem Grund: „Im Rahmen eines Projekts der Sportjugend des Landessportbundes Rheinland-Pfalz war ein Programm namens Kita-Kids mit Bewegung schlau und fit ausgeschrieben“, erzählt Feldner.

Gruppenspiele und Lockerungsübungen

Er selbst hat bis vor wenigen Jahren auch das Bewegungsprogramm im Kindergarten gestaltet. Das hat jetzt sein Cousin Frank Feldner vom SV Vorderweidenthal übernommen. Mit Lockerungsübungen, Gruppenspielen oder Aktivitäten an Sportgeräten, auch auf dem Vorderweidenthaler Sportplatz. Oder spielerischen Bewegungen zu Musik.

Ursprünglich sollte sich das Programm des Sportbundes auf Bewegung beschränken. Bernd Feldner hat es auf den ihm wichtigen Bereich Ernährung erweitert. „Bewegung und Ernährung gehören zusammen.“ Denn er ist nicht nur Bäckermeister, sondern hat auch Ernährungswissenschaft studiert und in der Berufsschule Landau unterrichtet.

Wie das Projekt finanziert wird

Feldners Programm für die Kita ist umfangreich: Es werden unterschiedliche Müslis zusammengestellt. Erklärt wird, was man für die Weihnachtsbäckerei braucht oder wie man vom Korn zum Brot kommt. Feldner hat auch Spielfeste und sportliche Weihnachtsfeiern organisiert. Einige Hundert Kinder haben im Lauf der Jahre von ihm gelernt. Auch Erzieherin Lisa Breiner ist begeistert. „Man merkt, dass die Stunden mit Bernd Feldner etwas bewirken. Die Kinder wissen, was gesund ist und was nicht, und sie können die Lebensmittel in die Ernährungspyramide einordnen.“ Breiner freut sich zudem über das neue Hochbeet in der Kita, in dem die Kinder dem Gemüse beim Wachsen zusehen, bevor sie es verspeisen. Kita-Leiterin Mara Weißgerber betont: „Bernd Feldner ist immer sehr liebevoll und geduldig mit den Kindern, die sich immer sehr freuen, wenn er kommt.“

Finanziell wird das Projekt von der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau unterstützt, Sachspenden wie Sportgeräte oder Bücher kommen von der Innungskrankenkasse Südwest und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Aber einen Wunsch hat Feldner noch: dass diese Art von Unterricht in viel mehr Kindertagesstätten übernommen wird.