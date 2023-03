Bei einem Frühlingsspaziergang am Rhein bei Altrip im Rhein-Pfalz-Kreis sind sich Helga Hildebrandt und Hans Vondung 1961 zufällig begegnet. Für Hans Vondung stand an diesem Tag fest: Diese junge Frau wollte er näher kennenlernen.

Ein Jahr später, an Pfingsten, verlobten sich die beiden. Weil sie sich im Frühling kennengelernt hatten, wurde auch in der selben Jahreszeit geheiratet. Am 15. März 1963 läuteten für Helga und Hans Vondung in der Protestantischen Kirche in Schifferstadt die Hochzeitsglocken. Am heutigen Mittwoch, 60 Jahre danach, feiern sie in Klingenmünster ihre Diamantene Hochzeit.

Die beiden Jubilare sind in der Vorderpfalz geboren: er in Ludwigshafen, sie in Schifferstadt. In ihrem Heimatort erlernte die junge Helga nach der Schulzeit das Schneiderhandwerk und arbeitete viele Jahre in ihrem Beruf. Selbstverständlich schneiderte sie sich für ihre Hochzeit selbst die Garderobe: für das Standesamt ein schwarzes, für die kirchliche Trauung ein weißes Kleid mit Bolero. Als die beiden Söhne, die die Familie vergrößert hatten, selbstständig wurden, übernahm die Mutter eine Aufgabe in der Seniorenbetreuung bei der Stadt Ludwigshafen. Der junge Familienvater hatte sein Auskommen als gelernter Industriekaufmann in der BASF.

Bauplatz zunächst als Parkplatz genutzt

Beide liebten schon damals das Reisen. „Mit unserem Wohnwagen waren wir in fast ganz Europa unterwegs. Zum Wandern und für unsere Radtouren fuhren wir aber auch immer wieder in den Pfälzerwald und an die Weinstraße. Für uns war klar, dass wir am Ende unseres Berufslebens unseren Wohnsitz von der Vorderpfalz in die Südpfalz verlegen werden“, erzählen der 86-jährige Jubilar und seine 81-jährige Gattin. Durch glückliche Umstände fanden sie 1989 in Klingenmünster einen Bauplatz, der genau ihren Vorstellungen entsprach. „Zunächst nutzen wir das Grundstück als Parkplatz für unseren Wohnwagen, bevor wir 1992 mit dem Bau unseres Hauses starteten und uns ein Wohnmobil zum Reisen zulegten.“ Den Verkauf von ihrem Anwesen in Mutterstadt organisierte das Paar, als Hans Vondung nach fast 40 Jahren bei der BASF in Vorruhestand ging.

1994 wurden die Vondungs zu Neubürgern in Klingenmünster. „Wir haben diesen Schritt nie bereut. Wir gehörten schnell zur Dorfgemeinschaft, wurden Mitglied im Pfälzerwald-Verein, im Gesangverein, ich engagierte mich zudem bei den Landfrauen und im Protestantischen Frauenkreis“, erzählt die Jubilarin.

Welche Hobbys das Paar pflegt

Aus Altersgründen haben sie ihr Wohnmobil abgegeben, aber das Wandern, Radfahren und der wöchentliche Besuch in der Südpfalz-Therme genießen sie weiterhin. „60 Jahre miteinander verheiratet zu sein, ist heutzutage oft nicht mehr selbstverständlich. Wir beide haben alles gemeinsam gemacht und freuen uns, unser Hochzeitsjubiläum feiern zu können“, versichern die Eheleute – und wer sie kennt, weiß, dass es Hans und Helga Vondung nur im Doppelpack gibt.

Glückwünsche gibt es bestimmt nicht nur von den Familien ihrer beiden Söhne und von ihren zwei Enkelkindern, da die Vondungs viele gute Bekannten und Freunde haben, mit denen sie ihre Hobbys teilen.