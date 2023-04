Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Montag vor 60 Jahren gaben sich Ursula und Georg Huppert vor dem Standesbeamten von Göcklingen das Ja-Wort. Am 17. Juni folgte die kirchliche Trauung. Im Dorf sind die beiden als Ursel und Schorsch bekannt. Und so wollen sie auch in der RHEINPFALZ genannt werden.

Der damals bei der BASF beschäftigte Chemiefacharbeiter wurde nach einem ausgefallenen Fußballspiel im Spätjahr 1959 von einem Freund gefragt, ob er nicht mit ihm nach Mörlheim fahren wolle.