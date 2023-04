Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Südpfalz ist die Dogan Döner Produktion GmbH für ihre Drehspieße bekannt. Nun möchte der Familienbetrieb aus Freckenfeld ein zweites Standbein aufbauen. Das neue Konzept soll in der Region erstmals in Offenbach umgesetzt werden.

Die Dogan Döner Produktion GmbH führt nicht nur selbst Läden.