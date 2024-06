Ein weiterer Neuzugang mit trauriger Geschichte für das Speyerer Tierheim: Zwergpinscher Fleur wurde kürzlich in einer kleinen, dreckigen Box ausgesetzt. Im Mäuseweg haben sie eine Vermutung, warum.

Der Zustand des kleinen Zwergpinschers Fleur war alles andere als gut, als sie im Tierheim aufgenommen wurde: viel zu dünn, zu lange Krallen, eine kaputte Hüfte, ein Pilz im Ohr, ein Herzproblem, Hautprobleme und ein Tumor in der Gesäugeleiste – die Liste der Krankheiten ist laut Tierheim lang. „Fleur ist eine richtige Baustelle“, schrieb das Tierheim auf Facebook. Wegen des hohen finanziellen Aufwands, den ihre Behandlung mit sich bringe, sei sie wohl überhaupt erst ausgesetzt worden, vermutet man im Tierheim. Am akutesten sei ein Enddarm-Vorfall gewesen.

Der Hund habe keinen Kot absetzen können. „Mittlerweile ist sie operiert worden und der Tumor wurde entfernt“, sagt Jennifer Handmann. Die stellvertretende Tierheimleiterin ist zuständig für die Hunde im Mäuseweg und hat sich viel mit Fleur auseinandergesetzt. Zudem habe ein Herzultraschall ergeben: Der Zwergpinscher hat eine mittelgradige Herzklappeninsuffizienz. Das müsse zwar beobachtet werden, beeinträchtige das geschätzt fünf bis acht Jahre alte Weibchen jedoch kaum. Sie neige dazu, Bezugspersonen sehr zu vereinnahmen und würde auch bei Futter keinem Streit aus dem Weg gehen. Deswegen sehe man sie „im Haushalt eher als Einzelprinzessin“, heißt es vom Tierheim.

Pflegestelle gesucht

Inzwischen stehe Fleur zur Vermittlung, allerdings auf eine Pflegestelle. Das Tierheim wolle weiter anfallende Tierarztkosten übernehmen. Denn ein Leiden mache der Hündin nach wie vor Probleme. Das Becken des Zwergpinschers stehe inoperabel schief. Deswegen müsse sie „beim Kot absetzen so fest drücken, dass sie häufiger einen Analprolaps hat“. Unangenehme Folge: Das müsse per Hand zurückgeschoben werden. „Das alles erschwert natürlich die Vermittlung massiv, da sie immer eine Dauerbaustelle bleiben wird“, sagt Handmann. Aber eine mit Herz: Sie vertrage sich gut mit anderen Hunden in der Gassi-Gruppe des Tierheims, liebe es, herumzuflitzen und sei immer gut gelaunt.