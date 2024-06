[Aktualisiert 18.18 Uhr] Größere Verkehrsbehinderungen auf der B9: Am Montagvormittag gegen 12.18 Uhr hat es laut Polizei zwischen einem Lkw und einem Transporter in Richtung Germersheim auf Höhe der Ausfahrt Speyer-West gekracht. Die 19-jährige Fahrerin des Transporters sei leicht verletzt worden, der 46-jährige Lkw-Fahrer blieb demnach unverletzt. Auch nach Abschluss der Unfallaufnahme war die Fahrbahn wegen Reinigungsarbeiten des Landesbetriebs Mobilität noch längere Zeit vollgesperrt, so die Polizei auf Anfrage. Zur Unfallursache ist noch nichts bekannt. Beide Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war laut Sprecher Thomas Tremmel mit vier Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort und reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsmitteln