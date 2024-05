Offenbach und Essingen werden nach der Kommunalwahl am 9. Juni einen neuen Bürgermeister bekommen. In den anderen Orten der Verbandsgemeinde Offenbach treten die Amtsinhaber erneut an. Unter den Bewerbern ist nur eine Frau.

In der Gemeinde Offenbach beginnt in der Kommunalpolitik eine neue Zeitrechnung, und zwar was den Posten des Ortsbürgermeisters betrifft. Axel Wassyl wird nach seiner 20-jährigen Amtszeit nicht wieder antreten, weshalb sich sein erster Beigeordneter Simon Wingerter (FWG) und Oliver Helwisch von der CDU Hoffnungen machen, in seine Fußstapfen zu treten.

Für den 38-jährigen Wingerter wäre das gleich nach seiner ersten Legislaturperiode überhaupt ein schneller Aufstieg an die Spitze des Gemeinderates. Helwisch hat bereits Erfahrung in leitender Funktion, beruflich ist er als Führungskraft bei einem regionalen Nutzfahrzeug-Hersteller angestellt. Nun möchte er auf der politischen Bühne Verantwortung übernehmen.

Einzige Kandidatin kommt aus Bornheim

Die einzige Bewerberin in der Verbandsgemeinde Offenbach ist Elke Thomas (FWG). Die 60-Jährige möchte Bürgermeisterin in Bornheim bleiben und den Ort weiterentwickeln. Es wäre ihre zweite Amtsperiode. Der pensionierte Chirurg Werner Jung hat für die CDU seinen Hut in den Ring geworfen.

In der Gemeinde Essingen ist der personelle Wechsel an der Spitze beschlossene Sache. Weil Amtsinhaberin Susanne Volz (FWG) nach zwei Legislaturperioden nicht mehr antritt, bietet sich für zwei Bewerber die Chance, für neue Verhältnisse zu sorgen. Bereits frühzeitig hat Martin Hammer (CDU) seine Visitenkarte hinterlassen. Der 48-Jährige darf sich Meister für Veranstaltungstechnik nennen. Im Verbandsgemeinderat wirkt er bereits seit 2016 mit, nun möchte er auch in seiner Heimatgemeinde gestalten und nicht nur miteden.

Sein Gegenüber, Frank Jordan, möchte mit dem Eintritt in den Ruhestand eine neue Herausforderung annehmen. Der 54-jährige Sozialdemokrat wird beruflich als Beamter bei der Telekom zum 1. Juni ausscheiden. Politische Erfahrung bringt er mit: Seit 2004 ist er Mitglied im Verbandsgemeinderat, davor, von 1994 bis 2004, war er Ausschussmitglied in der Ortsgemeinde Essingen.

Einen Zweikampf wird es in Hochstadt nicht geben. Dort kandidiert Ortschef Timo Reuther für eine weitere Amtszeit. Den Job macht er seit 2018, sein Geld verdient der 43-Jährige als Fachleiter eines Studienseminars.

