1964 trat Detlef Bojak in die SPD ein. Schon damals sei der Kuseler Landkreis eine Hochburg der Sozialdemokraten gewesen. Der „gefestigte Aufstieg“ der Partei im Kreis hat jedoch in den 60ern

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter