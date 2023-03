Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Königlicher Besuch im Weingut Bietighöfer in Mühlhofen. Die Deutsche Weinkönigin Eva Lanzerath und ihre beiden Weinprinzessinnen sind derzeit auf Antrittsbesuch in der Pfalz. Den Auftakt ihrer dreitägigen Tour machten sie am Montagmorgen mit einer Betriebsbesichtigung bei Stefan Bietighöfer. Der ist nicht nur Demeter-Winzer, sondern hat auch ein Faible für Raubkatzen.

„Ich bin echt froh, den anderen mal die Pfalz zeigen zu können“, sagte Anna-Maria Löffler. Die frühere Pfälzische Weinkönigin ist inzwischen Deutsche