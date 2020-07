Na, mit solch einem Hochzeitsgeschenk hätte Mirella wohl nicht gerechnet. Ihr frisch gebackener Ehemann Mario Roth aus Göcklingen überraschte die junge Brasilianerin im Anschluss an die Heirat mit einem Bild, das sie an ihre Heimat erinnern lässt. Die beiden lernten sich im Sommer 2017 in Landau an einem Parkscheinautomaten kennen. Wem damals das Kleingeld fehlte und wer dem anderen behilflich war, können sie gar nicht mehr so recht sagen. Sie schauten sich nicht nur in die Geldbörse, sondern auch in die Augen, womit die Romanze begann. Mirella Roth stammt aus Recife, der 1,6 Millionen Einwohner zählenden Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Pernambuco. Als Überraschung zur Vermählung beauftragte ihr Mann den Künstler Andreas Hella, mit dem er befreundet ist, ein Bild mit typisch brasilianischen Elementen auf die Grundstücksbegrenzungswand zu sprayen. In 20 Stunden zauberte der Wörther ein Graffito mit Copacabana, Zuckerhut, brasilianischer Flagge und Christusstatue auf dem Berg Corcovado. Zwei mal acht Meter misst der Liebesgruß.