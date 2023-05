Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wäre der elterliche Betrieb größer gewesen, wäre Daniel Salm wohl Landwirt. Den Freimersheimer zog es stattdessen in die Wirtschaft. In einer Spedition ist er Abteilungsleiter. Nun will er eine Verwaltung führen.

Die Erfahrungen auf den Acker- und Rebflächen des elterlichen Betriebs haben Daniel Salm geprägt. Er habe früh Verantwortung übernehmen dürfen. Er kümmerte sich