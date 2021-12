Die in den 1960er-Jahren gebauten betonierten Wirtschaftswege auf Göcklinger Gemarkung sind in die Jahre gekommen, zumal sie damals für die heutige Belastung nicht ausgebaut waren. Sie sollen saniert werden. Doch dafür reicht der aktuell erhobene Feldwegebeitrag nicht aus. Bei einem Hebesatz von 35 Euro je Hektar blieben nach Anzug der Fixkosten nur 5000 Euro übrig. Deswegen ist eine moderate und kontinuierliche Erhöhung in den nächsten Jahren geplant. Die Kosten müssen die Grundstückseigentümer tragen. Da sich bei langfristigen Pachtverträgen eine kurzfristige Pachterhöhung nicht durchsetzen lasse, sollten sowohl Eigentümer als auch Pächter mit ins Boot genommen werden, findet das selbst betroffene Gemeinderatsmitglied Joachim Hafner.

Eine Umwidmung der Wirtschaftswege in Fahrradstraßen, wie sie teilweise in Landau angedacht ist, sehen einige Ratsmitglieder kritisch, zumal die Landwirte bei der Flurbereinigung einen Teil ihres Eigentums für die Herstellung von Wirtschaftswegen kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Auch Verkehrs- und haftungsrechtliche Interessenkonflikte wurden in die Waagschale geworfen. Der Rat will bis zur nächsten Etatberatung eine tragbare Lösung erarbeiten.