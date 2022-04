Seit drei Wochen sammelt die Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße mit ihren drei Standorten in Bad Bergzabern, Annweiler und Edenkoben Spenden für den Deutsch-Ukrainischen Verein „Ukrainer in Karlsruhe. Kombiniert wurde die Aktion mit einem Schulprojekt.

Das Projekt wurde von Schülern der Fachschule für Sozialwesen, der Höheren Berufsfachschule Sozialassistenz und der Inklusionsklasse des Berufsvorbereitungsjahres initiiert. Die Schülerschaft gestaltete in Kleingruppen kreative Stellwände zum Krieg in der Ukraine, beispielsweise mit selbstgeschriebenen Gedichten und Liedern. Ein anders Team stellte Informationen über den historischen Ablauf des Kriegsgeschehens zusammen.

Eine erste Fuhre an Spenden wurde nach Karlsruhe gebracht. Angesichts der weiterhin bestehenden Not der Menschen beschlossen die Schüler, innerhalb der Schulgemeinschaft weiter über den Krieg zu informieren und Spenden für die Menschen in der Ukraine zu sammeln.