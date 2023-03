Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gemeinde Kleinfischlingen ist dem Bau des neuen Feuerwehrhauses einen Schritt näher. An dem ausgewählten Standort soll auch der Bauhof seinen neuen Platz haben. Für die bisherigen Gebäude gibt es schon Pläne.

Nachdem der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Bebauungsplan verabschiedet hat, geht es an die Planung des Feuerwehrhauses, das am südwestlichen Ortsrand, in der Großgasse,