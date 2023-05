Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rollstuhl-, Rollator- und Kinderwagennutzer haben es künftig leichter, in Göcklingen voranzukommen. Die Gemeinde tut etwas für Barrierefreiheit. In zweierlei Hinsicht. Was ist geplant?

Das Überqueren von Straßen soll mobilitätseingeschränkten Menschen erleichtert werden, indem Bürgersteige auf das Niveau der Straßenoberfläche abgesenkt werden. Das