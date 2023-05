Wer kennt das Problem nicht: Kaum hat man aufgeräumt, findet man nix mehr. In welche Schublade habe ich noch mal den Ersatzschlüssel geschmissen? In welchem Karton ist eigentlich die Gebrauchsanweisung für die Kaffeemaschine verschwunden? Die Sucherei zieht sich manchmal über Tage hin und treibt einen in den Wahnsinn. Kurz vor dem Nervenzusammenbruch bekommt man dann meist doch noch die Kurve und heitert sich selbst mit der Erkenntnis auf: „Irgendwann, wenn ich schon gar nicht mehr dran denke, fällt mir das gesuchte Teil in die Hände. Das Haus verliert ja schließlich nix.“

An welchem Punkt der Skala von Null bis „Ich raste gleich aus“ Hermann Augspurger gerade steht, ist nicht bekannt. Auch nicht, ob er schon den „Das-Haus-verliert-ja-nix-Joker“ gezogen hat. Jedenfalls ist Bad Bergzaberns Stadtbürgermeister schon seit geraumer Zeit auf der Suche. Nicht etwa nach einem Ersatzschlüssel oder einer Gebrauchsanweisung, die ihm früher oder später garantiert unverhofft in die Hände fallen. Er sucht nach etwas Größerem, nach etwas viel Größerem sogar.

„Das ist ein Berg an Mobiliar, der nicht zu übersehen ist“, sagt er. „Nicht zu übersehen sein sollte“ wäre wohl die passendere Formulierung. Denn gefunden hat er die Einrichtung des Gasthauses „Zum Engel“, das wegen der Kernsanierung schon vor einiger Zeit ausgeräumt wurde, ja bis heute nicht. Konkret geht es um die Theke samt Zapfanlage und Kühlung sowie um sämtliche Sitzbänke. All das ist weg. Fort. Spurlos verschwunden. Einfach so.

Dabei hätte es zumindest für die Theke eine neue Verwendung gegeben. Die Verbandsgemeinde habe im Zuge der Sporthallensanierung angefragt, ob sie das gute Stück bekommen könne, um es im Zuschauerbereich einzubauen, erzählt Augspurger. Da das Thema Gastronomie im Engel sowieso passé ist, wäre die Stadt diesem Wunsch nur allzu gerne nachgekommen. Wenn sich doch nur irgendwer daran erinnern könnte, wo der Schanktisch verstaut wurde.

„Tische, Stühle, Lampen – alles ist da. Nur die Bänke und die Theke fehlen“, sagt Augspurger, dessen Verzweiflung durch den Telefonhörer hindurch schier greifbar ist. Ans Aufgeben denkt er aber noch lange nicht. Er müsse mal bei seinem Amtsvorgänger Fred-Holger Ludwig nachfragen, ob der etwas zu dem Thema weiß. Denn ausgeräumt wurde der Engel ja noch in dessen bis 2019 währender Amtszeit. Das ist immerhin ein Ansatz, wenn auch (noch) keine heiße Spur.

Der Bürgermeister ermittelt weiter. Ob er den Fall der auf mysteriöse Art und Weise verschwundenen Möbel wohl lösen wird? Sachdienliche Hinweise nimmt er jedenfalls bestimmt gerne entgegen.