Wie kann Wohnen im Alter in Bornheim gestaltet werden? Mit dieser Frage befasst sich die Ortsgemeinde aktuell – und hat schon Ideen. Demnächst wird es eine Bürgerversammlung zur Ortsentwicklung geben.

Bornheim sei von vielen Einfamilienhäusern geprägt, sagte Ortsbürgermeisterin Elke Thomas (parteilos) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Es gebe aber einen Bedarf an Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen, weil beispielsweise ältere Menschen es nicht mehr schaffen, ihre großen Häuser mit Gärten alleine in Schuss zu halten. Hier seien Wohnprojekte gefordert. „Diese Projekte umzusetzen, ist eine Aufgabe für die Gemeinde in den nächsten zwei bis drei Jahren und darüber hinaus“, erklärte Thomas. Ziel sei es auch, den Charakter der Dorfmitte, insbesondere der Hauptstraße, zu erhalten. Deshalb soll es dort zunächst keine neuen Bauplätze geben. Die Gemeinde will an der Tradition festhalten. Deshalb sollen im Ortszentrum keine Prachtbauten oder Riesenwohnblocks entstehen. Das „Drumherum“ des Ortskerns soll dennoch entwickelt werden.

Zu diesen Themen wird es am 21. September ab 18 Uhr eine Bürgerversammlung in der Sporthalle geben.