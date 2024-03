Die meisten Kandidaten für das Bürgermeisteramt werden von Parteien oder einer Wählergemeinschaft unterstützt. Ansgar Gast hingegen tritt in Niederotterbach als Unabhängiger an.

Die 330-Seelen-Gemeinde Niederotterbach braucht einen neuen Ortsbürgermeister, denn Amtsinhaber Rudi Schwöbel tritt bei der Wahl am 9. Juni nicht mehr an. Ein Kandidat für die Nachfolge ist gefunden. Ansgar Gast, 53-jähriger Vater zweier Kinder, möchte neuer Ortschef werden. Der Diplom-Betriebswirt wird als unabhängiger Kandidat antreten, also ohne die Unterstützung einer Partei oder einer Wählergruppe.

In einer von ihm verschickten Mitteilung bezeichnet er sich selbst als „Mensch, der sich auch in der Freizeit gerne für andere einsetzt“. Als Belege dafür führt er an, dass er Mitglied des Gemeinderates in Niederotterbach und des Gemeindeausschusses der katholischen Kirche sowie Schöffe am Landgericht Landau ist.

So ganz ohne politische Partei steht Gast allerdings nicht da. Denn er ist auch im Vorstand der CDU am Viehstrich, wie er schreibt. Auch bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat Bad Bergzabern wird er auf der Wahlliste stehen.