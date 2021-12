„Das war einer der schlimmsten Tage meines Lebens.“ Peshawa Ali ist Arzt im Klinikum Bad Bergzabern. In der Nacht auf Donnerstag ist voller Betrieb im Krankenhaus. Als er kurz ausruhen will, bekommt er einen Anruf der Rezeption: „Ihr Auto brennt gerade ab.“

Es ist die Nacht auf Donnerstag. Peshawa Ali, seit 2020 Stationsarzt im Klinikum Bad Bergzabern, hat Dienst auf der Inneren Medizin. Es ist eine harte Schicht. „Die benachbarten Krankenhäuser waren voll belegt, und wir mussten Patienten aus Landau, Kandel und Germersheim aufnehmen“, berichtet Ali, der seit 2019 in der Kurstadt lebt. Zwölf Zugänge plus ambulante Patienten seien zu versorgen gewesen, erinnert er sich.

In den frühen Morgenstunden legt er sich kurz hin, um etwas zur Ruhe zu kommen. „Dann hat mich gegen 4.30 Uhr die Dame an der Rezeption angerufen.“ Was Ali von ihr hört, lässt alles in ihm zusammenbrechen: „Ihr Auto brennt gerade ab.“ Der Arzt schlüpft schnell in seine Kleider und läuft auf den Klinikparkplatz. Dort steht sein Wagen bereits in Flammen. „Es war einer der schlimmsten Anblicke meines Lebens. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man sein Auto brennen sieht und nichts dagegen machen kann.“

Brandstiftung oder technischer Defekt?

Glücklicherweise sind Feuerwehr und Polizei bereits verständigt. Innerhalb weniger Minuten sind sie vor Ort, brechen die Scheiben auf und löschen schnell das Feuer. 15 Einsatzkräfte sind vor Ort. Doch das Autos ist da schon fast komplett ausgebrannt. Die Kriminalpolizei Landau bestätigt den Vorfall auf Anfrage. Was der Grund für den Brand ist, kann sie aktuell noch nicht sagen. Brandstiftung oder ein technischer Defekt? Das wird erst geklärt werden können, wenn ein Gutachter nächste Woche das Fahrzeug untersucht. Bis dahin ist es sichergestellt. Das Fachkommissariat der Kripo ermittelt.

Einen technischen Defekt will Ali nicht ausschließen, aber er hält ihn für unwahrscheinlich, bringe er sein Auto doch regelmäßig zur Inspektion. Das Auto sei nicht alt, und es habe kein Fehlersignal und keine Auffälligkeiten daran gegeben. Auch über Brandstiftung hat der Arzt nachgedacht. Aber aus welchem Grund? Er habe niemanden vor Ort gesehen, und mit seinen Kollegen gebe es keine Probleme. Der 29. Dezember wird ihm als schrecklicher Tag in Erinnerung bleiben, „aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich noch gesund bin und sich keiner verletzt hat“.

Hinweise

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de zu melden.