Am Samstag und Sonntag veranstaltet der Lions-Club Bad Bergzabern in der Schlosshalle einen vorweihnachtlichen Bücherbasar und hochwertigen Antik- und Flohmarkt für den guten Zweck. Verkauft wird am Samstag von 11 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr während des Karolinenmarktes. Zudem bietet der Lions-Club Chili con Carne sowie Kaffee und Kuchen an. Der Erlös wird sozialen Projekten in unserer Region gespendet. Wer noch Bücher und Flohmarkt-Gegenstände spenden möchte, kann diese am Donnerstag von 17 bis 18 Uhr an der Schlosshalle anliefern.