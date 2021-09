Am Samstag fällt um 11 Uhr der Startschuss für den Sponsorenlauf des Hauses der Familie Bad Bergzabern auf dem Marktplatz. Eine Überraschung auch für Nichtläufer wird der Flohmarkt in einem besonderen Gebäude an der Laufstrecke.

Wer von 11 bis 14 Uhr eine oder mehr Runden durch die Innenstadt läuft, bekommt eine Laufkarte vor Ort oder zuvor im Haus der Familie. In dieser Zeit ist die Innenstadt für den Verkehr gesperrt. Der Läufer sucht Sponsoren, die pro gelaufener Runde einen Betrag ihrer Wahl oder einen Pauschalbetrag spenden. Wer die meisten Runden schafft, bekommt den Wanderpokal. Für die größte erlaufene Spendensumme gibt es ein „Dinner for 10“. Ab 9 Uhr ist richten die protestantische Kirchengemeinde und der evangelische Frauenbund in der „Alten Druckerei“ einen Flohmarkt aus. Die Gelegenheit, das Haus, das die Kirchengemeinde vor Kurzem gekauft hat und in dem ein soziales Zentrum entstehen soll, von innen zu besichtigen.

Das Haus der Familie muss sich zur Hälfte, das sind rund 30.000 Euro jährlich, selbst finanzieren. Der Sponsorenlauf ist dafür eine wichtige Einnahmequelle, bisher hat er jährlich rund 10.000 Euro eingebracht. Günstige Mahlzeiten, eine Kleiderkammer, ein Möbellager, Hausaufgabenbetreuung und Sprachkurse sind nur einige der rund 25 Projekte der Einrichtung unter Trägerschaft der protestantischen Kirchengemeinde, in der sich rund 100 Ehrenamtliche engagieren. Anmeldung per E-Mail an hausderfamilie-bzb@gmx oder telefonisch unter 06343 931774.