Das Gymnasium im Alfred-Grosser-Schulzentrum in Bad Bergzabern hat 67 Schülern das Abiturzeugnis überreicht. In einer Feierstunde wurden zudem herausragende Leistungen einzelner Absolventen gewürdigt. Den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker für besondere Leistungen im Fach Chemie ging an Anja Baier, der Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung für besondere Leistungen im Fach Mathematik an Anja Baier, der Preis des Verbands der deutschen Sprache für das beste Abitur in Deutsch an Anja Baier, der Preis des Scheffelbundes für besondere Leistungen im Fach Deutsch an Lily Spitza, der Preis der Französischen Gesellschaft in Landau für besondere Leistungen im Fach Französisch/Abibac an Marlene Wollny, der Preis der Französischen Gesellschaft in Landau für besondere Leistungen im Fach Französisch an Marie Fleischer, der Preis der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz für besondere Leistungen im Fach Englisch an Marlen Straßer, der Preis der deutschen physikalischen Gesellschaft für besondere Leistungen im Fach Physik an Isabell Gast, der Preis des Verbandes Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland für besondere Leistungen im Fach Biologie an Jonas Sommer, der Preis des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz für besondere Leistungen im Fach Geschichte an Jonas Sommer, der Preis des historischen Vereins Bad Bergzabern für besondere Leistungen im Fach Geschichte an Bastian Vollmer, der Preis des Fachverbands für Philosophie für besondere Leistungen im Fach Ethik an Lukas Fink und die Pierre de Coubertin-Medaille des Landesportbundes Pfalz für besonderes Engagement im Bereich Sport erhielt Sophie Gomez.

Der Preis der VR-Bank für besondere Leistungen im Fach Sozialkunde wurde Lea-Sophie Martin überreicht, der Preis des Zonta-Clubs für herausragende Leistungen von Schülerinnen, insbesondere im naturwissenschaftlichen Bereich Isabell Gast, der Preis der Rotary-Clubs für soziales Engagement und den Einsatz im Interact-Club Bad Bergzabern Ariane Thelen.

Die Online-Stipendien „E-fellows“ für die hervorragende Abiturnote „sehr gut“ gingen an Anja Baier, Isabell Gast, Marlen Straßer, Marlene Wollny, Ariane Thelen, Lea-Sophie Martin und Lily Spitza.