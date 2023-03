Das Gymnasium Bad Bergzabern hat seine Abiturienten verabschiedet. Bei der Feierstunde in der Aula wurden Zeugnisse und Preise überreicht. Die besten Abiturergebnisse erzielten Wiebke Rillig (1,0) und Björn Henrich (1,1) – sie wurden vom Verein der Freunde mit je einem Buch von Alfred-Grosser ausgezeichnet. Den Preis der Ministerin für besonderes Engagement im Schulleben erhielt Stufensprecher Silas Seutemann. Abibac-Zeugnisse erhielten Wiebke Rillig, Laura Nordheider und Annabel Methfessel. Zertifikate für das große Latinum erhielten Isabelle Collet und Silas Seutemann.

Der Förderverein zeichnete die überregional erfolgreichen Turner Niklas Ellrich, Konrad Beck, Lennart Hölzmann und Thomas Quint aus; ebenso für ihr Engagement in der Jazz-Combo Isabelle Collet, Dennis Frey, Fabio Strasser und Tim Conrath.

Ein e-fellows-Stipendium erhielten Wiebke Rillig, Björn Henrich, Moritz Burkhard, David Schwind, Nils-Marvin Dörr und Leo Schleuning. Isabell Collet erhielt eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme an der Chemie-Olympiade. Die VR-Bank zeichnete Björn Henrich aus für besondere Leistungen im Fach Erdkunde; der Zonta-Club Melanie Boltz für besondere Leistungen im naturwissenschaftlichen Bereich und der Rotary Club Anabell Methfessel für soziales Engagement.

Weitere Preise gingen an Wiebke Rillig (Preis der Atlantischen Akademie Rheinland Pfalz für besondere Leistungen im Fach Englisch sowie Preis der Französischen Gesellschaft in Landau für besondere Leistungen im Fach Französsich/AbiBac, Laura Nordheider (Preis der Französischen Gesellschaft in Landau für besondere Leistungen im Fach Französsich), Belana Hasenfuß (Preis des Scheffelbundes für besondere Leistungen im Fach Deutsch), Lara Wünstel (Preis des Verbands der deutschen Sprache für das beste Abitur in Deutsch), Silas Seutemann (Preis des Philologenverbands Rheinland-Pfalz für besondere Leistungen im Fach Geschichte), Melanie Boltz (Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung für besondere Leistungen im Fach Mathematik), Nils Dörr (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für besondere Leistungen im Fach Physik), Moritz Burkhard (Preis der Stiftung Pfalzmetall für besondere Leistungen im Fach Physik), David Schwind (Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker für besondere Leistungen im Fach Chemie), Helge Diener (Preis des Verbandes Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland für besondere Leistungen im Fach Biologie), Anna Kirsch (Pierre de Coubertin-Medaille des Landessportbundes Pfalz für besonderes Engagement im Bereich Sport).