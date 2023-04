Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor rund einer Woche hat Ronald Wendlandt seine Eltern aus Niedersachsen in die Edith-Stein-Klinik in Bad Bergzabern zur Reha gebracht. Ungeheuerlich findet er die Ausgangssperre, die es in der Klinik gibt. Was steckt dahinter?

„Von meiner Mutter, die seit vorgestern in Bad Bergzabern zur Reha ist, habe ich erfahren, dass in der Edith-Stein-Klinik seit Wochen eine Ausgangssperre für die Bewohner angeordnet ist“, berichtet