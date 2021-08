Es war ein beeindruckendes Bild, das sich den Bornheimern am Donnerstagabend bot. Unzählige Störche tummelten sich auf einem Acker am Ortsrand des Storchendorfes. Gut, unzählige ist übertrieben. „Es waren genau 83“, sagt Christian Reis vom rheinland-pfälzischen Storchenzentrum. Er hat sie genau gezählt. Und was war der Grund für die Versammlung? „Ganz einfach“, sagt Reis, „die Tiere waren auf Futtersuche.“ Den Acker, auf dem Getreide angepflanzt gewesen war, hatte der Bauer kurz zuvor umgepflügt. Damit kamen jede Menge Mäuse und Insekten ans Tageslicht – ein wahres Festmahl für die Störche. „Die Tiere haben darauf gewartet“, sagt Reis. Sie haben den Landwirt bei der Arbeit beobachtet. Das Schauspiel ist nicht ungewöhnlich. Die Störche bereiten sich auf ihren Flug in den Süden vor und suchen derzeit ständig nach Nahrung. Aber 83 Störche auf einem Acker sind schon viel. Das gibt auch Reis zu. „Es waren sehr viele Jungstörche dabei“, erzählt er. „Das hat auch damit zu tun, dass wir in diesem Jahr 30 Paare hatten, die in und um Bornheim gebrütet haben“, so Reis.