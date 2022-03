Der Verein Südliche Weinstraße feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass ist ein Jubiläumswochenende vom 20. bis 22 Mai geplant. Neben bekannten Veranstaltungen will der SÜW die Besucher mit Neuem begeistern.

„Quicklebendig, pfiffig, ewig jung und voller Vitalität“, so beschreibt Landrat Dietmar Seefeldt (CDU), der auch Vorsitzender des Vereins Südliche Weinstraße ist, den Landstrich im Süden der Pfalz im Pressegespräch am Donnerstag. Um die Vielfalt des Gebiets zu unterstützen und für Besucher ansprechend zu machen, gründete sich 1971 der Verein Südliche Weinstraße. 2022 soll jetzt das 50. Jubiläum gefeiert werden.

„Der Verein ist mittlerweile eine Institution. Er vermarktet das Lebensgefühl der Südlichen Weinstraße und hat viel dazu beigetragen, dass die Menschen, die hier leben, sich mit den drei Buchstaben SÜW identifizieren“, betont Seefeldt. Auch Thomas Hirsch (SPD), Oberbürgermeister und stellvertretender Vereinsvorsitzender, stimmt zu: „Der Verein ist eine Erfolgsgeschichte. Ein starker Partner der Stadt Landau – und umgekehrt.“ Seit 35 Jahren erlebt Hirsch die Entwicklung mit. „Ich erinnere mich noch gut an eine Aktion, bei der wir Post aus der ehemaligen DDR bekommen und beantwortet haben“, erzählt er.

Viele kleine Veranstaltungen

Das Jubiläum sei nun Anlass, gemeinsam zu feiern, „und zwar so, wie sich das im Jahr 2022 gehört: mit vielen kleinen, feinen Veranstaltungen, die von den neun Büros für Tourismus der SÜW ausgerichtet werden“, sagt er weiter. Vom 20. bis 22 Mai wird den Besonderheiten der SÜW deshalb ein Wochenende gewidmet, wie Uta Holz, die Geschäftsführerin des Vereins, erläutert. „Das Jubiläum des Vereins SÜW wird teilweise in bestehende Veranstaltungen integriert wie bei den Rosenwochen im Bad Bergzaberner Land oder bei einem Fermate-warm-up-Konzert als Vorgeschmack zu zum Klassik-Festival der Südlichen Weinstraße im September.“

Neben den alt bekannten Veranstaltungen gibt es aber auch Neues für die Besucher zu erleben. So können Interessierte mit Eurer Majestät persönlich an einer Königliche Kaffeetafel in Rhodt unter Rietburg teilnehmen oder einen Abend mit Richard Löwenherz auf der Burg Trifels genießen. Auch zahlreiche Führungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad finden am Jubiläumswochenende statt: unter anderem zu Störchen auf den Queichwiesen, Tabak und Erdbeeren in Herxheim, auf Landauer Kirchtürme oder sogar in die Unterwelt der Stadt. Außerdem findet am 18. September eine Matinee auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau statt, zu der Gesprächspartner eingeladen werden, die den Verein in diesen 50 Jahren begleitet haben.

Jubiläumsboxen

Wem das Jubiläumswochenende noch nicht reicht, der kann sich das „Lebensgefühl SÜW“, wie Seefeldt es nennt, auch nach Hause holen. Bernd Wichmann von der Veranstaltungsgesellschaft Landau Südliche Weinstraße erklärt: „Die Box ist gefüllt mit guten Zutaten aus allen Teilen der Südlichen Weinstraße. Unter anderem mit Feigensenf vom Doktorenhof in Venningen, Honig von Imker Thomas Hans in Herxheim, einem Klappmeter aus Maikammer und einem Gutschein für die Südpfalz-Therme in Bad Bergzabern.“

Die wichtigste Frage, die den Verein Südliche Weinstraße auch in Zukunft beschäftigen wird, ist laut Landrat Seefeld das Anliegen, Gäste aus weiterer Entfernung zu gewinnen. „Dazu müssen wir uns fragen: Sind die Strukturen noch die richtigen?“, sagt er. Seefeldt: „Die Region hatte vor der Pandemie ihre Blütezeit. Jetzt heißt es, Corona zu überwinden und an diese Blüte anzuknüpfen.“ Die Pandemie habe demnach auch neue Chancen eröffnet, als Beispiel nennt der Landrat das Riesenrad auf dem Landauer Rathausplatz.

Info

Eine Übersicht über alle Termine gibt es unter www.suedlicheweinstrasse.de/jubilaeum. Viele der Veranstaltungen sind barrierefrei und finden unter Vorbehalt statt. Die Boxen sind für 50 Euro unter www.suew-shop.de und in allen Tourismus-Büro erhältlich.