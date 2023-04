Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

SÜW. In der Podiumsdiskussion der Bürgermeister-Kandidaten in der VG Edenkoben hatte Roland Pister (SPD) zum Thema Tourismus einen Wohnmobilstellplatz im Gäu erwähnt. Unter anderem, weil sich dort Sonnenuntergänge eher genießen lassen können als an der Weinstraße. Ist der Bedarf da?

Die Zielgruppe benötige ein Gelände mit entsprechender Infrastruktur, gerade für längere Aufenthalte, und nicht nur für sie bereitgestellte Stellplätze