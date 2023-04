Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sechs Kilometer über Stock und Stein führte die Familienrallye mit verschiedenen Mitmach-Stationen für Jung und Alt. Die Veranstaltung war bereits die zweite ihrer Art. Und das Interesse war riesengroß – trotz Hitze.

Bei einer „Rallye“ denken vor allem Liebhaber des Motorsports an schnelle, wendige Autos auf Feld- und Waldwegen. Eine andere Form der Rallye fand dagegen am Sonntag in Medard statt.