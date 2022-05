Sechs Kilometer Panoramastrecke mit Blick auf das Königsberg-Massiv, auf den Selberg sowie über Wolfstein hinweg erwartet die Gäste der Kulinarischen Wanderung am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Mai. Außerdem neun Stationen mit Caterern und Winzern.

Bekannte und neue Gastgeber sind angekündigt vom Veranstalter: RPR1 und „Zellers – Die Weinlounge“. Das Weingut Barth aus Meisenheim ist ebenso vertreten wie Holz-Weisbrodt aus Weisenheim am Berg, Baum-Storzum aus Obrigheim, Dannenfelser aus Mörstadt, Christian Heußler aus Rhodt unter Rietburg, die Wachtenburger Winzer und der Weinkontor Edenkoben sowie die bekannten Winzer Deiß aus Uelversheim und das Weingut Sonnenberg aus Neuleiningen. Neun Essstände sind angekündigt, darunter einer des Skiclubs Königsland, jedoch auch amerikanisches Barbeque aus Nordrhein-Westfalen, Flammkuchen und Gegrilltes, Pfälzer Spezialitäten und französisches Rotweinfleisch.

An der ersten Station am Rathausplatz gibt es den Weinpass inklusive Stilglas mit Umhänger: für zehn Euro, mit RHEINPFALZ-Card für acht Euro (maximal zwei pro Card). Das Befüllen des Glases kostet jeweils extra. Auch ein Musikprogramm ist angekündigt. Die Veranstaltung findet am Samstag von 11 bis 18 Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr statt.