In der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein gibt es zwei neue, bestätigte Corona-Fälle. Das hat die Kreisverwaltung am Montag mitgeteilt. Damit steigt die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Landkreis auf insgesamt 130. Der bislang letzte Fall war am 9. September gemeldet worden – ebenfalls aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Wie die Kreisverwaltung weiter berichtet, handelt es sich bei den neuen Fällen um eine Schülerin der Grundschule Lauterecken sowie deren Mutter. Das Testergebnis sei am Wochenende gekommen, die Schule daraufhin unverzüglich informiert worden. Laut Kreisverwaltung sind die betroffene Schulklasse sowie die Lehrkraft bereits am Montagvormittag ebenfalls getestet worden.