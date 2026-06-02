Philipp Steuer und Michael Steuer vom LSC Athlon Kusel haben den Ironman 70.3 Kraichgau gefinisht.

Die Bezeichnung „70.3“ ergibt sich aus der Gesamtdistanz von 70,3 Meilen. Die Teilnehmer mussten 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Rad fahren und zum Abschluss einen Halbmarathon über 21,1 Kilometer absolvieren. Der Wettkampf begann mit dem Schwimmen im Hardtsee in Ubstadt-Weiher. Anschließend führte die Radstrecke auf einem selektiven Rundkurs durch den als „Land der 1000 Hügel“ bekannten Kraichgau. Zahlreiche knackige Anstiege und mehr als 1000 Höhenmeter verlangten den Athleten dabei alles ab. Den Abschluss bildete ein flacher Halbmarathon durch Bad Schönborn mit einem stimmungsvollen Zieleinlauf.

Philipp Steuer zeigte eine starke Leistung und erreichte nach 5:30:55 Stunden das Ziel. Unter über 2500 Teilnehmern belegte er den 963. Platz. Auch sein Cousin Michael Steuer meisterte die Herausforderung erfolgreich. Nach 6:16:59 Stunden lief er als 1747. über die Ziellinie. Für die beiden Athleten des LSC Athlon Kusel war die Teilnahme an einem der bekanntesten Triathlon-Wettkämpfe Deutschlands ein weiterer sportlicher Höhepunkt und eine eindrucksvolle Bewährungsprobe auf der anspruchsvollen Mitteldistanz.