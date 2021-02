Die Lauterecker Polizei ist am Donnerstag bei zwei Personenkontrollen mehrfach fündig geworden. In der Bauchtasche einer 41-Jährigen in der Bahnhofstraße entdeckten die Beamten einen kleinen Behälter mit einer pulvrigen Substanz – augenscheinlich Amphetamin, heißt es im Polizeibericht. Drei Stunden später wurde ein 22-Jähriger in der Saarbrücker Straße kontrolliert. In dessen Rucksack wurde ein Kunststoffbeutel gefunden, in dem sich vermutlich ebenfalls Amphetamin befand. Die Drogen wurden in beiden Fällen sichergestellt, gegen die 41-Jährige und den 22-Jährigen wurde Strafanzeige erstattet.