Nach der Neuverpachtung der Alten Propstei bei Haschbach ist wieder Leben auf dem Remigiusberg eingezogen. Der bekannte Biergarten und die kleine Gastwirtschaft werden gut besucht, wie Betreiberin Anja Clos berichtet.

Die Adresse unter neuer Leitung habe sich in der Region herumgesprochen, registriert Köchin Anja Clos. Am 1. April noch bei Schmuddelwetter gestartet, durften sich die neuen Pächter schon bald über traumhaftes Wetter und entsprechend viele Besucher freuen. Das zeigt: Mit dem richtigen Konzept läuft’s. „Die Leute nehmen es wunderbar an“, zeigt sich Clos dankbar und glücklich. Sie erhalte immer wieder positives Feedback – nicht nur, was die Angebote auf der Karte betreffe.

Auch afghanische Speisen im Blick

Mit von der Partie ist auch Tochter Jennifer, die sich um Service und Organisation kümmert. Ehemann Jürgen und Sohn Tom seien in der Regel abends dabei, vor allem an den Wochenenden seien sie im Einsatz, berichtet die Chefin. In der Küche hat sie seit mehreren Wochen Verstärkung durch Nadim Sediqi. „Ihn hat der Himmel geschickt“, sagt sie über den aus Afghanistan stammenden ausgebildeten Koch. Und verrät: „Irgendwann muss er dran.“ Was sie damit meint: Das Team plane, auch mal die eine oder andere afghanische Speise auf die Karte zu bringen. Gut angenommen würden auch die selbstgebackenen Kuchen, ergänzt Clos. Für die Haschbacherin war es eine Herzensangelegenheit, den „Berg wieder zum Leben zu erwecken. Es kommen auch viele Wanderer und Motorradfahrer. Wir sind dankbar und stolz, dass sie in Scharen zu uns kommen“, erzählt sie.

Apropos Scharen: 17 Aushilfen hat Anja Clos angeheuert. Im Sommer werde das aber wohl nicht reichen, schätzt sie. Daher würden noch weitere Aushilfen gesucht. Vor allem am Wochenende sei sehr viel los, berichtet das „Team vom Bersch“. Bei schönem Wetter sei der Biergarten gut voll. Deshalb setzt die Gastro-Familie auch weiter auf Reservierung.

Info

Geöffnet ist montags, donnerstags, freitags und samstags von 12 bis 22 Uhr, Küche gibt es von 14 Uhr bis 21 Uhr. Sonntags ist von 10 bis 22 Uhr geöffnet, Küche ab 12 Uhr. Dienstag und Mittwoch sind Ruhetage. Internet: alte-propstei.de.