Nach mehreren Monaten Leerstand wird die Alte Propstei auf dem Remigiusberg bei Haschbach wieder eröffnen. Das Konzept wird leicht verändert, die Pächter allerdings sind im Kuseler Land alte Bekannte. Deren langjährige Erfahrung lässt auf eine dauerhafte Öffnung des beliebten Ausflugslokals hoffen.

An einem sonnigen Wintermorgen steht Anja Clos mit Ehemann Jürgen und Sohn Tom am Rande des Biergartens vor der Alten Propstei. Was die neue Pächterin an der Übernahme des