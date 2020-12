Gegenstände, die bei einem Einbruch Anfang November in einen Betrieb in der Bahnhofstraße gestohlen wurden, sind am Mittwoch entdeckt worden. Die Ermittler fanden bei der Kontrolle eines 22-jährigen Mannes einen Schlüssel, der dem Einbruch zugeordnet werden konnte. Die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Durchsuchung der Wohnung des jungen Mannes, führte zum Auffinden von weiteren Gegenständen, die vermutlich von dem Einbruch stammen, unter anderem der Ausweis eines Firmenangehörigen. Die Herkunft einiger Werkzeuge wird noch geprüft. Mehrere Tütchen mit Amfetamin wurden als Zufallsfunde ebenfalls sichergestellt.