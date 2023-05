Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Kuseler Zoar ist seit Montag durch mit dem ersten Impfdurchlauf, am Mittwoch sind auch das CTS-Seniorenhaus in Schönenberg-Kübelberg und ganz kurzfristig auch das Pro Seniore in Lauterecken dran.

Die Kreisverwaltung hat am Dienstagnachmittag weitere Impfdosen aus der Vorderpfalz holen lassen, die nun in Schönenberg-Kübelberg am Mittwoch verimpft werden sollen. Nach einem schweren Corona-Ausbruch