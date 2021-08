Unbekannte haben am Montag das Tabakregal eines Discounters in der Saarbrücker Straße geplündert. Wie die Polizei mitteilte, hielten sich die Täter gegen 15.30 Uhr im Kassenbereich des Einkaufsmarktes auf. In einem unbemerkten Augenblick nahmen sie Zigarettenpackungen im Wert von mehreren hundert Euro aus dem Regal und verschwanden. Die Täter sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,8 Meter groß sein und schwarze Haare haben. Bei der Tat trugen beide eine dunkle Hose und ein weißes T-Shirt. Zeugen sollen sich mit der Polizei in Verbindung setzen unter Telefon 06382 9110.