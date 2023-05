Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

21 Jugendliche streiften am Samstag durch die Veldenzstadt und berieten sich im Veldenzschloss, um ihre Stadt mitzugestalten. Was ist gut? Wo könnte die Stadt für die junge Generation attraktiver werden? Am Ende der Aktion soll eine Vereinbarung zwischen Jugendlichen und Stadt stehen.

Roland Grammes, Bildungsreferent vom Bund deutscher Pfadfinder, berichtete, dass die Jugendlichen voller Elan bei der Sache waren, und auch Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis freute sich über