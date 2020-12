Tiere in der Nähe der Bahnstrecke Kaiserslautern-Lauterecken sind am Dienstagmittag der Polizeiinspektion Lauterecken gemeldet worden. Über die Bundespolizei wurde die Deutsche Bahn informiert. Die Beamten erreichten auch am Telefon den Tierhalter, der verhindern sollte, dass die Tiere „unter die Räder kommen“.