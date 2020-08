Im Laufe des Donnerstags ist ein grauer Ford Fiesta in der Straße Ringmauer in Lauterecken beschädigt worden. Wie Polizei mitteilt, war das Fahrzeug dort seit dem Vormittag geparkt. Am Abend stellte die Fahrerin dann frische Beschädigungen am Heck fest. Die Polizei sucht den Verursacher und bitte um Hinweise unter 06382 9110.