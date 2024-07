Haschbachs Ortsbürgermeister Klaus Schubinski hatte am Dienstag zur konstituierenden Ortsgemeinderatssitzung symbolisch Zepter und Schlüssel mitgebracht, um sie seinem Nachfolger zu übergeben. Doch daraus wurde nichts: Niemand wollte das Amt des Ortsbürgermeisters übernehmen.

Schubinski hatte schon im Vorfeld erklärt, dass er nach zehn Jahren als Ortsbürgermeister nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Die beiden Beigeordneten Rudi Fuchs und Ernst Dieter Staudt gaben ihre Posten ebenfalls ab. Kein Ratsmitglied sah sich in der Lage, die umfangreiche Arbeit, die mit dem Amt des Ortsbürgermeisters verbunden ist, zu bewältigen. Sie seien bereits in verschiedenen Vereinen engagiert und daher nicht in der Lage, alles unter einen Hut zu bringen, so der Tenor.

Der Vorschlag aus dem Rat, das Amt des Ortsbürgermeisters auf mehrere Schultern zu verteilen, wie es auch in manchen Vereinen der Fall sei, sei nicht umsetzbar, teilte Bürgermeister Stefan Spitzer mit. Dies sei gesetzlich nicht möglich. Der Rat und die Mitarbeiter der Verbandsgemeinde kamen überein, dass in den nächsten zwei Wochen eine Informationsveranstaltung stattfinden soll, an der interessierte Ratsmitglieder teilnehmen können. Anschließend findet eine neue konstituierende Ortsgemeinderatssitzung statt.