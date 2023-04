Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf ein Neues: Nachdem 2021 die Jubiläumsfeier zum 15. Geburtstag des einstigen Yeah-Yeah-Festivals in Hinzweiler von den gestiegenen Pandemie-Zahlen vereitelt wurde, will das Organisator-Team um Mario Gailing es dieses Mal wieder wissen und am Samstag, 24. September, die Fete nachholen. Mit Live-Bands, DJs und ein letztes Mal „Yeah“-Stimmung vor einem unberechenbaren Winter. Ein kleiner Rück- und Ausblick.

Das Yeah-Yeah-Festival in Hinzweiler war ganz klar zu einer beliebten Tradition im kleinen Kuseler Örtchen geworden. „Wir haben die Veranstaltung ursprünglich ins Leben gerufen, weil