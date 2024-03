Das Aprilwetter im März hält an. In den kommenden Tagen zeigen sich immer wieder dicke Wolken am Himmel, aus denen es immer wieder regnen kann. Es zeigt sich aber auch häufiger die Sonne am Himmel. Am kommenden Wochenende ändert sich die Lage wieder

Obwohl sich die schwache Störungsfront nach und nach von der Region entfernt, herrscht zu Beginn der Woche noch Labilität in der Atmosphäre. Dadurch können sich vereinzelt Schauer bilden. Anschließend stellt sich unter leichtem Hochdruckeinfluss eine ruhige und windschwache Wettersituation ein. Zum Wochenende könnte ein Tief über Skandinavien wieder für unbeständigeres Wetter in unserer Region sorgen. Gleichzeitig erreicht uns von Norden kühlere Polarluft.

Vorhersage

Montag: Zu Beginn des Tages dominieren die Wolken, aus denen vereinzelt Regen fallen kann. Im Laufe des Vormittags wechseln sich Sonne und Wolken ab. Örtlich gehen kleinere Schauer nieder. Die Temperaturen liegen dabei im frühlingshaften Bereich.

Dienstag: Am Dienstag halten sich zeitweise ausgedehnte Wolkenfelder. Es sind allerdings auch sonnige Abschnitte möglich. Es bleibt trocken, und bei meist nur schwachen Windverhältnissen steigen die Temperaturen weiter an.

Mittwoch: Der Himmel ist meist mit hohen und mittelhohen Wolkenfeldern überzogen. Die Sonne blinzelt oft verschwommen durch die Wolkendecke. Bei meist schwachem Wind wird es wieder frühlingshaft mild.

Donnerstag: Es wird erneut freundlich und trocken. Oft hält sich allerdings eine dünne Wolkendecke. Die Sonne lässt sich daher meist nur in milchiger Form blicken. Dazu wird es für die Jahreszeit ziemlich warm.

Weiterer Trend

Am Freitag sowie am Wochenende nimmt die Unbeständigkeit beim Wetter voraussichtlich wieder zu. Vor allem am Samstag kann es für längere Zeit regnen. Dazu wird es windig und kühler. Am Sonntag stellt sich wahrscheinlich Aprilwetter ein: Sonnige Phasen wechseln sich dabei mit Wolken und Schauern ab. In der kühleren Polarluft können sich dann je nach Intensität auch Graupelkörner unter die Tropfen mischen.