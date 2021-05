Kathrin Habermann wird neue Wirtschaftsförderin der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Das hat die Verwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Habermann folgt auf Christian Sauer, der am 1. März die Büroleitung in der Verwaltung übernommen hat. Sie hatte sich im Bewerberverfahren gegen weitere 15 Kandidaten durchgesetzt. Habermann stammt aus Hohenöllen.

Die 29-Jährige machte ihr Abitur am Veldenz Gymnasium in Lauterecken und absolvierte anschließend eine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Stadtsparkasse Kaiserslautern. An der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Kaiserslautern legte sie die Prüfung zur Betriebswirtin ab, ihren Bachelor in Betriebswirtschaftslehre machte sie an der FH Südwestfalen, dem der Master in Organisationsentwicklung an der TU Kaiserslautern folgte. 2019 wechselte sie nach Bad Kreuznach zur Sparkasse Rhein-Nahe. Habermann wohnt in Lauterecken und tritt ihre Stelle als Wirtschaftsförderin zum 1. August an.